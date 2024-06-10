Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı - Son Dakika
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Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı

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TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Ömer karakterini oynayan sevilen oyuncu Murat Yıldırım, sezon finaliyle ekibe veda etti. Setten kareler yayınlayan oyuncu, ekibe teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

10.06.2024 14:12  Güncelleme: 14:33
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Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu, Yunus Emre Yıldırımer veCengiz Bozkurt'un yer aldığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat dün akşam sezon finali yaptı. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım da son bölümle ekipten ayrıldı.

"İYİ Kİ TEŞKİLAT'TA OYNADIM"

İki sezondur kadroda Ömer rolünü oynayan Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Teşkilat dizisinden kareleri yayınlayan Yıldırım, "Miray'ımın doğduğu günlerde kabul ettiğim Teşkilat'a bu akşam son bölümümle veda ediyorum. Çok güzel zamanlarım oldu, çok güzel anılar biriktirdim. İyi ki kabul ettim iyi ki oynadım. Teşkilat bir ailedir öncekilerle ve sonrakilerle. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teşkilat seni bulur" notunu düştü.

Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı
Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı
Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı
Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı
Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı
Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı
Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı

Murat Yıldırım, Teşkilat, Ömer, Trt, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmed Mehmed: Diziye tezvirat adını koymak daha doğru, insanların milliyetçi duygularını kabartmak, insanları gerçek gündeminden uzaklaştırmak amacıyla yapılan bir dizi 6 27 Yanıtla
    İrfan Genc: sen inci tanelerini seyretn 20 1 yavuz d: gercek gundemden kastin yuzde 99 ekonomi,eko icinde milliyetcilik duygulari yitirilcekse sen baŠini cekebilirsin 8 1
  • Erol MARASLI: Takip ettiğim iki güzel diziden biri. (Teşkilat ve ben bu cihana sığmazam). Konusu ve akışı güzel,en azından artık bıktıgımız aşiret ve ahlak sınırlarını zorlayan aldatma ğzerine kurulu dizilerden çok farklı.başarılarının devamını dilerim 17 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı - Son Dakika
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