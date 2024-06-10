Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı

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Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu, Yunus Emre Yıldırımer veCengiz Bozkurt'un yer aldığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat dün akşam sezon finali yaptı. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım da son bölümle ekipten ayrıldı.

"İYİ Kİ TEŞKİLAT'TA OYNADIM"

İki sezondur kadroda Ömer rolünü oynayan Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Teşkilat dizisinden kareleri yayınlayan Yıldırım, "Miray'ımın doğduğu günlerde kabul ettiğim Teşkilat'a bu akşam son bölümümle veda ediyorum. Çok güzel zamanlarım oldu, çok güzel anılar biriktirdim. İyi ki kabul ettim iyi ki oynadım. Teşkilat bir ailedir öncekilerle ve sonrakilerle. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teşkilat seni bulur" notunu düştü.