Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani Dubai'de aşk tazeledi

Seyircisini ekrana kilitlemeyi başaran dizi Aziz'de Faslı oyuncu eşi Iman Elbani ile birlikte rol alan Murat Yıldırım, yeni yılı Dubai'de karşıladı. İkilinin romantik paylaşımları sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

DUBAİ'DE AŞK TATİLİ



2016 yılında İmane Elbani ile nikah masasına oturan 42 yaşındaki Murat Yıldırım, mutluluğunu her fırsatta dile getiriyor. Yılbaşı tatilini fırsat bilen çift, soluğu Dubai'de aldı. Dubai'de tam 5 gün boyunca hem güneşin hem denizin hem de sakinliğin tadını çıkaran ikili bu anları sosyal medyada paylaştı.