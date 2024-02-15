Muş\'ta Elazığ yöresine ait \'Kürsübaşı ve çiğköfte\' etkinliği düzenlendi

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MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı, Bulanık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Bulanık Gençlik Merkezinin organizasyonuyla Elazığ yöresine ait "Kürsübaşı ve çiğköfte" etkinliği düzenlendi.

Bulanık Gençlik Merkezi salonunda yapılan etkinlik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Çiğköftenin yoğrulup, Harput yöresine ait eserlerin seslendirildiği ve çaydaçıra oyununun oynandığı gecede vatandaşlar doyasıya eğlendi. Açıklamalarda bulunan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, geceye katılanlara teşekkür ederek, "Elazığ'dan buraya kadar gelen değerli misafirlerimiz, bize çok güzel bir gece yaşattılar. İnşallah devamını diliyoruz. Elazığ Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Elazığ Belediye Başkanlığından gönderilen plaket Kaymakam Oğuzhan Ocak'a takdim edilirken, Kaymakam Ocak ise Elazığ'dan gelen misafirlere plaket takdim etti.

Etkinliğe Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MUŞ