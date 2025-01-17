Müslüm Gürses Hayranlarından Tepki

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İzmir'de usta sanatçı Müslüm Gürses hayranları Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın Arabesk müziğiyle ilgili yaptığı değerlendirmelere tepki gösterdi. Sanatçının hayranları, "Kendisine yakıştıramadık. Rasim Ozan Kütahyalı'nın yapacağı bir tek iş futbol yorumculuğudur" ifadelerini kullandı.

Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, bir televizyon programında "Arabeskin ilk yıldızı Orhan Gencebay, ikincisi Ferdi Tayfur'dur. Müslüm Gürses arkadan gelir" ifadelerini kullanmıştı. Kütahyalı'nın bu sözlerine İzmir'deki Müslüm Gürses hayranlarının tepkisini çekti. Bornova'daki Müslüm Gürses Arşiv Evi'nde toplanan sanatçının hayranlarından kendisini 'radikal Müslümcü' olarak tanıtan Mehmet Kara, "Arabeskin üç numarası Ferdi Tayfur üstadı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Ferdi Tayfur gerçekten güzel bir sanatçı. Fakat Rasim Ozan Kütahyalı, geçen hafta 'Orhan Gencebay arabeskte birinci sırada, Ferdi Tayfur da arabeskin babası' demiş. Rasim Ozan Kütahyalı'nın yapacağı bir tek iş futbol yorumculuğudur. Ben de soruyorum. 1963 yılında Orhan Gencebay da Müslüm Baba da müziğe başladı. Müslüm Baba'nın 1968 senesinde bir parçasıyla o dönemin rekorunu kırdığı zaman Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur diye bir sanatçı var mıydı? Müslüm baba üçüncü plağını çıkartıyor ve rekoru kırıyor. Sonra büyük üstat Orhan Gencebay, Türkiye Cumhuriyeti'ne 1971 yılında arabeski getirerek ilk plağını çıkartıyor. 1980 yılına kadar arabeskin kralı Orhan Gencebay'dır. Rasim Ozan Kütahyalı, ezbere konuşmayacaksın, haddini bileceksin. Sen futbol yorumcususun, git futbolu yorumla. 1980'lerde 'Esrarlı Gözler' albümüyle Türk halkı Müslüm Gürses'e 'baba' demiş. Yalanım varsa gel suratıma tükür" diye konuştu. Özay Çek ise "Rasim Ozan Kütahyalı'nın yaptığı röportaj biz Müslümcüleri üzdü. Kendisine yakıştıramadık" dedi. Erdoğan Çelik de, "Müslümcüler olarak çok üzüldük. Arabesk ve Müslüm Baba hakkında yorumlar yapmış. Bunlar bizi çok kırdı" diye konuştu. Rasim Ozan Kütahyalı'nın sadece futbolla ilgilenmesini söyleyen Serdar Çelik ise, "Arabeskten anlamıyor. Bu alemin kralı Müslüm Baba'dır. Türkiye'nin tek babası vardır. O da Müslüm Gürses'tir" dedi. - İZMİR