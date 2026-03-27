Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti - Son Dakika
27.03.2026 10:46
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Orhan Esen, Ankara’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Bir dönem Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen 61 yaşındaki sanatçının ani ölümü müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Orhan Esen’in hayatını kaybetmesi, müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Kariyeri boyunca birçok esere imza atan Esen, geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

VEFAT HABERİNİ YEĞENİ DUYURDU

Sanatçının yeğeni ve asistanı Emrah Esen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Orhan Esen’i kaybettik. Ankara Demetevler’deki evinde toplanıyoruz. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum” ifadelerini kullandı. Esen’in Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

MÜZİK DÜNYASINDA İZ BIRAKTI

61 yaşında hayatını kaybeden Orhan Esen, arabesk müzikteki çalışmaları ve hit şarkılarıyla tanınıyordu. Sanatçının vefatı, müzik camiasında önemli bir boşluk yarattı. 5 Mart 1965’te Ankara’da doğan Esen, müziğe küçük yaşlarda başladı. Babası Mustafa Esen’in de müzikle iç içe olması sayesinde ud, kanun, bağlama ve piyano gibi enstrümanlar çalmayı öğrendi. İlk bestesini henüz 13 yaşındayken yaptı. Sanatçının eserleri ve müzikal mirası, sevenleri tarafından anılmaya devam ediyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
