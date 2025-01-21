Mustafa Sandal'dan Ümit Özdağ'a destek: Geçmiş olsun kahraman - Son Dakika
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Mustafa Sandal'dan Ümit Özdağ'a destek: Geçmiş olsun kahraman

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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından 'Cumhurbaşkanına hakaretten' gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek mesajı yayımladı.

21.01.2025 09:57
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Cumhurbaşkanına hakaretten hakkında soruşturma? başlatılan Zafer Partisi? Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara?'da yemek yediği lokantada gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Özdağ'ın bir fotoğrafını paylaşan Sandal, "Yanlış hatırlamıyorsam; toplumda ciddi karşılığı olan bir lidere yapılan adaletsizce tutumlar, sonunda büyük bir kahraman yaratmasıyla sona eriyor! Geçmiş olsun kahraman" ifadelerini kullandı.

Sandal'ın destek paylaşımına binlerce yorum geldi.

Mustafa Sandal'dan 'Ümit Özdağ'a destek: Geçmiş olsun kahraman
Mustafa Sandal\'dan Ümit Özdağ\'a destek: Geçmiş olsun kahraman

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Son Dakika Magazin Mustafa Sandal'dan Ümit Özdağ'a destek: Geçmiş olsun kahraman - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Cocukluk askimsin:
    helal olsun gerçekleri konuşan herkesi hapse atmak nedir diktatörlük rejimi mi burası Cumhuriyet 60 113 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Bu düdük ne diyor lan. Senin gelir zamanın, hiç merak etme. 119 48 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Sandal, işler kesat galiba. 104 53 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    sanane topitop 97 52 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    Halk seninle 43 86 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    ne kadar gereksiz bir insan 75 31 Yanıtla
  • Sk 06:
    Helal olsun tüm aksığırlar duysun 26 58 Yanıtla
  • Karadeniz:
    ha buda kendini adam yerine koymuşta yorum yapmış oğlan seni. 44 21 Yanıtla
  • Lara2009.:
    sen ne ayaksın böyle. 37 21 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Sen sus mısdafa ekmeğine bak seviyoruz sevildiğini bil 10 28 Yanıtla
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