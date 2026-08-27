Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları - Son Dakika
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Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları

Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu\'dan tatil pozları
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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, oğulları Aziz'le birlikte çıktıkları tatilden samimi kareler paylaştı. Fotoğraflar arasında Atagül'ün doğum gününden sakin bir kutlama anı da yer aldı.

2016 yılında evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2025'te oğulları Aziz'in dünyaya gelmesiyle anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çift, bu kez oğullarıyla çıktıkları tatilden renkli görüntüler yayınladı.

Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları

Tekneyle denize açılan aile, gün boyunca birlikte vakit geçirirken bu anlardan bazıları da kameralara yansıdı. Atagül'ün paylaştığı karelerde deniz manzaralarının yanı sıra Aziz'le geçirdikleri keyifli anlar da yer aldı.

Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları

ATAGÜL'ÜN DOĞUM GÜNÜNDEN SAKİN KUTLAMA

Paylaşımda tatil görüntülerinin arasında Neslihan Atagül'ün doğum gününe ait kısa bir video da yer aldı. Ünlü oyuncunun pastasının başında dileğini tutup mumlarını üflediği sade kutlama, paylaşımın samimi anlarından biri oldu.

Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları

Atagül ve Doğulu'nun oğulları Aziz'le birlikte verdiği doğal pozlar da fotoğraflar arasında dikkat çekti.

Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları
Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları

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Son Dakika Magazin Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları - Son Dakika

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