Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu\'dan tatil pozları

2016 yılında evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2025'te oğulları Aziz'in dünyaya gelmesiyle anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çift, bu kez oğullarıyla çıktıkları tatilden renkli görüntüler yayınladı.

Tekneyle denize açılan aile, gün boyunca birlikte vakit geçirirken bu anlardan bazıları da kameralara yansıdı. Atagül'ün paylaştığı karelerde deniz manzaralarının yanı sıra Aziz'le geçirdikleri keyifli anlar da yer aldı.

ATAGÜL'ÜN DOĞUM GÜNÜNDEN SAKİN KUTLAMA

Paylaşımda tatil görüntülerinin arasında Neslihan Atagül'ün doğum gününe ait kısa bir video da yer aldı. Ünlü oyuncunun pastasının başında dileğini tutup mumlarını üflediği sade kutlama, paylaşımın samimi anlarından biri oldu.

Atagül ve Doğulu'nun oğulları Aziz'le birlikte verdiği doğal pozlar da fotoğraflar arasında dikkat çekti.