İstek şarkıyı bilmeyen müzisyen Onur Şener'i döve döve öldürdüler! Katillerin kimlikleri şoke etti - Son Dakika
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İstek şarkıyı bilmeyen müzisyen Onur Şener'i döve döve öldürdüler! Katillerin kimlikleri şoke etti

03.10.2022 08:04

Ankara'da bir eğlence mekanında 3 kişi istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener hastanede hayatını kaybetti. Meslektaşı hakkında açıklama yapan Haluk Levent, "Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Onur'un yüzünü bardaklarla parçalamışlar" diyerek isyan etti.

Ankara Çankaya'da bir eğlence mekanına gelen grup, sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi. Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı. Mekan çıkışı müzisyeni bekleyen 3 kişi, ellerindeki cam şişelere müzisyene saldırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Onur Şener'in bugün ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

HALUK LEVENT, ÇOCUKLARIN EĞİTİM MASRAFINI KARŞILIYOR

Müzisyenliğin yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren Haluk Levent, Onur Şener'in öldürülmesinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İnanamıyorum, Onur! Güzel kardeşim, nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz" dedi. Derneği ile irtibat haline geçen Levent, Şener'in çocuklarının tüm öğrenim masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

*#arabaslik*1612*#arabaslik*

Onur Şener'in ölümüne neden olan kişileri öğrendiğini ileri süren Haluk Levent, yeni bir paylaşım yaparak "Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur'un yüzünü bardaklarla parçalamışlar" diyerek 3 kişinin isimlerini ve mesleklerini de sıraladı.

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Haluk Levent, Twitter, Ankara, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstek şarkıyı bilmeyen müzisyen Onur Şener'i döve döve öldürdüler! Katillerin kimlikleri şoke etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstek şarkıyı bilmeyen müzisyen Onur Şener'i döve döve öldürdüler! Katillerin kimlikleri şoke etti - Son Dakika
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