Nadide Sultan, Tan Taşçı'nın duygusal parçasıyla 5 yıllık hasrete son veriyor - Son Dakika
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Nadide Sultan, Tan Taşçı'nın duygusal parçasıyla 5 yıllık hasrete son veriyor

24.01.2023 15:07

Sevilen şarkıcı Nadide Sultan, 5 yılı aşkın süredir ara verdiği müzik dünyasına iddialı bir dönüş yapıyor. Tan Taşçı'nın 2016 yılına damga vuran "Ona Söyle" şarkısını seslendiren Nadide Sultan, klip çekimini ise eşi Hakan Yonat'la yaptı.

Sevilen şarkıcı Nadide Sultan, bir Tan Taşçı bestesi olan "Ona söyle " isimli şarkısının klip çekimi için kameralar karşısına geçti. Güzel şarkıcının 5,5 yıl aradan sonra müzikseverlerin beğenisine sunacağı yeni şarkısının video klibi Kilyos sahilinde çekildi.

YÖNETMEN EŞTEN UYARI

Söz müziği Tan Taşçı, aranjesi Baran Etik, süpervizörlüğünü Alpay Aydın'ın üstlendiği "Ona söyle" isimli cover çalışmada sevilen şarkıcı da kendine has yorumunu yaptı.Aynı zamanda eşi olan ünlü yönetmen Hakan Yonat tarafından çekimleri gerçekleştirilen klipte, sanatçıya orkestra arkadaşları da enstrümanlarıyla eşlik etti. Renkli görüntülerin de yer aldığı sette, yönetmen eşi Hakan Yonat, farklı açılardan yapılan çekimler sırasında kurgu gereği özellikle objektife bakılmaması hususundaNadide Sultan'ı esprili bir dille uyararak yönlendirdi.

Nadide Sultan 5,5 yıl sonra dillerden düşmeyen şarkıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor

"KLİBİ EŞİM ÇEKİNCE KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Tan Taşçı imzalı "Ona söyle" isimli şarkının klip çekimlerinde kostüm ve aksesuar da değiştiren Nadide Sultan, basın mensuplarına duygularını da dile getirdi. Sultan "Harika birşarkıya yakışacak çok doğal bir klip geliyor. Klibi eşim çekince kendimi daha bir iyi hissediyorum" dedi. Hakan Yonat ise "Sanatçı eşinize klip çekmenin zorluğu var mı?" sorusuna "Kesinlikle kolay. Çünkü ben eşime de işime de aşkla bakıyorum" yanıtını verdi.

Nadide Sultan'ın yeni şarkısı "Ona söyle" eşi Hakan Yonat'la ortak yeni kurdukları ve oğlunun ismini verdikleri Müzikaan isimli şirketten çıkacak.

Nadide Sultan 5,5 yıl sonra dillerden düşmeyen şarkıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor
Nadide Sultan 5,5 yıl sonra dillerden düşmeyen şarkıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor
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Son Dakika Magazin Nadide Sultan, Tan Taşçı'nın duygusal parçasıyla 5 yıllık hasrete son veriyor - Son Dakika


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