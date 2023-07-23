Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat talep etti - Son Dakika
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Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat talep etti

23.07.2023 10:47

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, 13 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Alçı, boşanma davası açarak Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat talep etti. Ayrıca, ikiz çocuklar için aylık 60 bin lira nafaka istedi.

2010 yılında düzenlenen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı, 13 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Bu evlilikten ikiz çocukları olan çiftin mahkemeye verdikleri boşanma dilekçesinin detayları da ortaya çıktı. Dilekçede Alçı'nın Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat talep ettiği öğrenildi.

DAVACI TARAF NAGEHAN ALÇI

Negahen Alçı, 13 yıllık kocasına boşanma davası açtı. İkiz çocukları bulunan çiftin boşanmak için 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdukları öğrenildi. Daha önce ayrılık iddialarını defalarca kez yalanlayan çiftten Nagehan Alçı'nın davacı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın davalı olduğu ifade edildi.

Nagehan Alçı, boşanmak için Rasim Ozan Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat talep etti

40 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesine göre çift zaten 4 yıldır ayrı yaşıyordu. Ve tarafların evlilikleri fiilen bitmişti. Psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü de öne süren Alçı, bu nedenle 40 milyon lira tazminat ile ikiz çocukların velayetinin verilmesini talep etti.

NAFAKA TALEBİ 60 BİN LİRA

Nagehan Alçı ayrıca ikiz çocuklar için aylık 60 bin lira nafakanın Rasim Ozan Kütahyalı'dan tahsilini istedi. Davacı olan Alçı, kocasının kusurlu davranışları nedeniyle böyle bir karar aldığını dilekçede özellikle belirtti.

YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Aslında ikiside ilgi alanım dışında.. ancak siyaset alanında bazen güzel denilebilecek, çoğunlukla milletin tepkisini alan ve genellikle hükümeti öven Nagehan hanım boşanma dilekçesini veren siz olmanıza rağmen 40 milyon tazminat, 60 milyon nafaka istemeniz ekonomik geliri olan sizin talebinize mahkeme gülüp geçmesi gerekir. Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Nagehan Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya boşanma davası açtığı iddia edildi Nagehan Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya boşanma davası açtığı iddia edildi

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Son Dakika Magazin Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat talep etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat talep etti - Son Dakika
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