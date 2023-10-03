Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı anlaşmalı olarak boşandı

2010 yılında nikah masasına oturan ve iki çocukları bulunan Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı, bugün 15 dakika süren duruşmada tek celsede boşandı.

"MEDENİCE GÜZEL BİR ŞEKİLDE BİTİRİYORUZ"

Boşanma davası, bugün İstanbul 2. Aile Mahkemesinde görüldü. Çift, duruşmayı mahkeme kaleminde bekledi. Önce görüntü alınmasını istemeyen çift, basın mensuplarının soruları karşısında mahkeme kapısında yan yana geldi. Nagehan Alçı, "Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi. Duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü. Duruşma salonundan avukatlarıyla ayrı ayrı çıkan Nagehan Alçı "Boşandınız mı?" sorusuna, "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" diye yanıtını verirken, Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Güzel dostça, her şey iyi" şeklinde cevap verdi.