Nebahat Çehre güzellik sırrını açıkladı: Günde 15 dakika uyurum

82 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, sağlıklı ve genç görünümünü destekleyen yaşam alışkanlıklarını anlattı. Güzelliğin sağlıklı olmaktan geçtiğini söyleyen Çehre; beslenmeye, kısa dinlenme molalarına ve huzurlu bir yaşama önem verdiğini belirtti.

Yıllara meydan okuyan görünümüyle sık sık merak konusu olan Nebahat Çehre, sağlıklı yaşam ve güzellik anlayışına dair tavsiyelerini paylaştı. “ Güzellik içten dışa doğru yansıyan bir şeydir” diyen usta oyuncu, iyi görünmenin temelinde sağlıklı olmanın bulunduğunu ifade etti.

GÜN İÇİNDE 15 DAKİKA UYUYOR

Beslenmeye öncelik verdiğini belirten Çehre, günlük yaşamında dinlenmeye de zaman ayırıyor. Oyuncu, gün içinde 15 dakikalık kısa bir uyku molasının kendisine iyi geldiğini söyledi. Kısa süreli dinlenmeyi rutinine dahil ettiğini anlatan Çehre, kişinin kendine vakit ayırmasının önemine dikkat çekti.

STRESTEN VE GERGİNLİKTEN UZAK DURUYOR

Çehre’nin sağlıklı yaşam tavsiyelerinin bir diğer başlığı ise huzurlu bir hayat. Stresten, gerginlikten ve çatışmalardan kaçınmaya çalıştığını belirten oyuncu, sakin bir yaşam sürmenin kendisi için önemli olduğunu dile getirdi.

“İYİ DOSTLAR İLAÇ GİBİDİR”

Sosyal ilişkilerin de yaşamında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Nebahat Çehre, dostluklara dair “İyi dostlar ilaç gibidir” ifadesini kullandı. Güvenebileceği dostlarının olmasından duyduğu memnuniyeti paylaşan oyuncu, sağlıklı yaşam yaklaşımının yalnızca beslenme ve dinlenmeyle sınırlı olmadığını anlattı.