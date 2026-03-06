Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu - Son Dakika
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu

Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
06.03.2026 21:00
Necati Şaşmaz'ın dijital platform için hazırlanan Yeraltı dizisinin kadrosuna katılacağı iddiası televizyon kulislerinde konuşulmaya başladı. Ancak oyuncunun dizide yer alacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Televizyon kulislerinde uzun süredir ekranlardan uzak olan Necati Şaşmaz'ın yeni bir projeyle geri döneceği iddiası gündeme geldi. Şaşmaz'ın dijital platform için hazırlanan Yeraltı dizisinin kadrosuna dahil olacağı öne sürüldü.

Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine dahil mi oluyor? Bomba iddia yanıt buldu

HAYDAR ALİ'NİN DAYISI MI OLACAK?

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan ve adı farklı yapımlarla anılan Şaşmaz'ın, bu projeye sıcak baktığı ve tarafların prensipte anlaştığı iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Ancak edinilen bilgilere göre, oyuncunun dizide Haydar Ali karakterinin dayısını canlandıracağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine dahil mi oluyor? Bomba iddia yanıt buldu

BAHÇELİ DE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Yeraltı dizisini takip edenlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli... MHP lideri, geçtiğimiz günlerde de dizinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu arayarak dizinin gençlere verdiği mesajlardan duyduğu memnuniyeti iletti; ekibe bozkurt tablosu hediye etmek istediğini iletmişti.

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU

Dijital platform için hazırlanan Yeraltı dizisi, gerilim ve dram unsurlarını bir araya getiren hikâyesiyle dikkat çekiyor. Dizinin merkezinde, ailesinin katilini öldürerek intikam alan ve bu nedenle cezaevine giren Haydar Ali karakteri yer alıyor.

Cezaevinde Türkiye'nin en tehlikeli yeraltı kartellerinden birinin içine sürüklenen Haydar Ali, üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda hayatının en zorlu yüzleşmesiyle karşı karşıya kalıyor. Çünkü hâlâ unutamadığı kadın artık en yakınındaki adamın karısıdır.

Dizinin oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu başrolleri paylaşırken; Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak da projede yer alıyor.

Necati Şaşmaz, Televizyon, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fırat Duran Fırat Duran:
    onun oyunculuğu yetmez :D 1 2 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    bu mafya dizileri hep bu adamdan sonra türedi. 0 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Bu sanat adı altında ahlaksız filmlerin acilen yasaklanması lazım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu - Son Dakika
