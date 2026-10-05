Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi

Dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği Adriana Lima ile yaşadığı sürpriz aşkla uzun süre magazin manşetlerini süsleyen ve magazin basınının adım adım takip ettiği Metin Hara, Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ve uzun süredir ortalıklarda görünmeyen Hara’nın son hali dikkatlerden kaçmadı. Nişantaşı'nda kendi halinde yürürken objektiflere yansıyan ünlü yazarın değişimi, sosyal medyada ve Magazin kulislerinde "Nereden nereye" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Metin Hara böyle görüntülendi;