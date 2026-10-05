Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi - Son Dakika
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Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi

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Bir dönem dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen yazar ve kişisel gelişim uzmanı Metin Hara, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Hara’nın son görünümü görenleri şaşırttı.

Dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği Adriana Lima ile yaşadığı sürpriz aşkla uzun süre magazin manşetlerini süsleyen ve magazin basınının adım adım takip ettiği Metin Hara, Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.

Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ve uzun süredir ortalıklarda görünmeyen Hara’nın son hali dikkatlerden kaçmadı. Nişantaşı'nda kendi halinde yürürken objektiflere yansıyan ünlü yazarın değişimi, sosyal medyada ve Magazin kulislerinde "Nereden nereye" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Metin Hara böyle görüntülendi; 

Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi
Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi
Kişisel GelişimAdriana LimaMetin HaraNişantaşıMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi - Son Dakika
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