Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi

Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir dönem dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen yazar ve kişisel gelişim uzmanı Metin Hara, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Hara’nın son görünümü görenleri şaşırttı.
Dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği Adriana Lima ile yaşadığı sürpriz aşkla uzun süre magazin manşetlerini süsleyen ve magazin basınının adım adım takip ettiği Metin Hara, Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.
GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI
Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ve uzun süredir ortalıklarda görünmeyen Hara’nın son hali dikkatlerden kaçmadı. Nişantaşı'nda kendi halinde yürürken objektiflere yansıyan ünlü yazarın değişimi, sosyal medyada ve Magazin kulislerinde "Nereden nereye" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Metin Hara böyle görüntülendi;
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