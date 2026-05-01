Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

01.05.2026 09:44
Bir dönem serveti ve şöhretiyle gündemde olan model Willison, yaşadığı psikolojik sorunlar ve bağımlılık sonrası her şeyini kaybederek 2018’den bu yana sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

2000’li yıllarda kariyerinin zirvesinde olan ve 1,6 milyon dolarlık servetiyle dikkat çeken model Willison, yaşadığı kişisel sorunlar ve bağımlılık süreci sonrası tamamen değişen yaşamıyla gündeme geldi. Bir dönem popüler dergilerin kapak yüzü olan 1983 doğumlu isim, bugün Los Angeles sokaklarında yaşam mücadelesi veriyor.

EVLİLİK SONRASI ÇÖKÜŞ BAŞLADI

Kariyerinin en parlak döneminde “Baywatch” dizisinin yıldızı Jeremy Jackson ile evlenen Willison, 2014 yılında gerçekleşen olaylı boşanmanın ardından zor bir sürece girdi. Boşanma sonrası yaşadığı psikolojik sorunlar, paranoya ve sanrılar, onu madde bağımlılığına sürükledi. Özellikle metamfetamin kullanımı, eski modelin hem fiziksel görünümünü hem de hayatını hızla olumsuz etkiledi. Bu süreçte Willison, 2016 yılında işini, evini ve tüm birikimini kaybetti.

2018’DEN BERİ SOKAKLARDA YAŞIYOR

2018 yılından bu yana Los Angeles sokaklarında yaşayan Willison, toplumdan tamamen uzak bir hayat sürdürüyor. Bir zamanlar magazin dünyasının gözde isimlerinden biri olan model, bugün elinde alışveriş arabasıyla çöplerden yiyecek toplayarak yaşamını sürdürüyor.

YARDIM TEKLİFLERİNİ REDDEDİYOR

Fiziksel olarak tanınmaz hale geldiği belirtilen Willison’ın, kendisine uzatılan yardım tekliflerini de kabul etmediği öğrenildi. Gününü sokaklarda geçirerek yaşamını sürdüren eski modelin durumu, bağımlılık ve psikolojik sorunların insan hayatını nasıl etkileyebileceğini gözler önüne serdi.

Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
