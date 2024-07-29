Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi - Son Dakika
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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi

Uzun yıllardır meslektaşı Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül, hamile olduğunu müjdesini verdi.

29.07.2024 16:09
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Fatih Harbiye setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında görkemli bir düğünle evlendi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten bebek müjdesi geldi.

"MUTLUYUZ, MEMNUNUZ VE İYİYİZ"

Bir süredir hamilelik iddiasıyla gündeme gele güzel oyuncu, Instagram hesabından karnını tutarak yaptığı paylaşıma "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasıl kelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düştü. Oyuncu paylaşımına eşi Kadir Doğulu'yu etiketlerken yorumlara da kapattı. Babalık heyecanı yaşayan Kadir Doğulu ise Instagram hesabından eşinin paylaşımını yayınlayarak açıklama yazmadı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi

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Son Dakika Magazin Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ahmet Duran CELIK: Kim bunlar. Haber değeri varmı bu kişilerin 10 2 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: bizenee bu haberden.. 7 1 Yanıtla
  • Kemal Demir: Ahmet ve Feti kıskanmayın. Haber değeri yoksa tıklayıp açmayın. Boşverin siz Taze fasülye yemeğe devam. 0 2 Yanıtla

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