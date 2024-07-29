Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi

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Fatih Harbiye setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında görkemli bir düğünle evlendi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten bebek müjdesi geldi.

"MUTLUYUZ, MEMNUNUZ VE İYİYİZ"

Bir süredir hamilelik iddiasıyla gündeme gele güzel oyuncu, Instagram hesabından karnını tutarak yaptığı paylaşıma "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasıl kelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düştü. Oyuncu paylaşımına eşi Kadir Doğulu'yu etiketlerken yorumlara da kapattı. Babalık heyecanı yaşayan Kadir Doğulu ise Instagram hesabından eşinin paylaşımını yayınlayarak açıklama yazmadı.