Nesrin Cavadzade'den şaşırtan espri: Genç erkeklerin kanını içiyorum

16.08.2025 15:32
Son dönemde adından söz ettiren oyuncu Nesrin Cavadzade, bir süre önce Sandık Kokusu dizisindeki rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa bir ilişki yaşamıştı. Ayrılık iddialarının ardından tek başına tatil yapmak için Mısır'a giden Cavadzade, İstanbul'a dönüşünde gazetecilerle sohbet etti. Oyuncu, genç kalma sırrı sorulduğunda ise esprili bir şekilde, ''Genç erkeklerin kanını içiyorum'' yanıtını verdi.

"Al Yazmalım", "Küçük Ağa", "Bizim Hikaye", "Aşk Tesadüfleri Sever 2", "Yasak Elma" ve son olarak "Sandık Kokusu" gibi projelerdeki etkileyici performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Bir süre önce "Sandık Kokusu" dizisindeki rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa bir birliktelik yaşayan Cavadzade, ayrılık iddialarının ardından tek başına tatil yapmak üzere Mısır'a gitmişti. Tatilde dinlenip yeni sezon öncesi enerji toplayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün İstanbul'a döndü.

OLAY ESPRİ

Şehir dönüşünde gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Cavadzade, kendisine yöneltilen "Genç kalmanın sırrı hayatınızda birisi olmaması mı?" sorusuna esprili bir yanıt verdi. Bi Kanal'ın haberine göre, güzel oyuncu, "Genç erkeklerin kanını içiyorum" diyerek gülüşmelere neden oldu. Ancak Cavadzade'nin sözleri bununla sınırlı kalmadı. Sohbet sırasında bir göndermede daha bulunan oyuncu, "Gülşen benden beter, kadının her cümlesi olay!" diyerek ünlü popçu Gülşen'e atıfta bulundu.

