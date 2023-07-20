Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni belli oldu - Son Dakika
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Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni belli oldu

20.07.2023 15:34

Yasak Elma dizisinde boy gösteren Nesrin Cavadzade, Bodrum tatilinde üstsüz güneşlenmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, güneş yanığı izi olmasın diye bu yönteme başvurdu.

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde boy gösteren Nesrin Cavadzade, bu kez Bodrum tatilinde üstsüz güneşlenmesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun magazin gündemine oturan bu hareketinin bir sebebi varmış.

TATİLDEN CESUR GÖRÜNTÜLER

Yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan Nesrin Cavadzade, konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, bir süre sonra sıcaktan bunalarak kendisini serin sulara bıraktı.

Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni ortaya çıktı

BİKİNİ ÜSTÜNÜ ÇIKARTIP GÜNEŞLENDİ

Ardından denizden çıkan Nesrin Cavadzade, iskeleye uzanarak güneşlenmeye başladı. Güzel oyuncu sıcaktan ve güneşin yanığı korkusundan olacak ki bikini üstünü çıkarmaya karar verdi. Çevredekilere aldırış etmeyen güzel oyuncu, üstsüz şekilde sere serpe uzanıp güneşlendi.

Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni ortaya çıktı

REKLAM ANLAŞMASI İÇİN YAPMIŞ

2. Sayfa'da yer alan habere göre, bir mücevher markasının reklam filmi için kamera karşısına geçecek olan Cavadzade, güneş yanığı izi olmasın diye bu yönteme başvurmuş.

Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni ortaya çıktı
Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni ortaya çıktı
Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni ortaya çıktı
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Nesrin Cavadzade, Bodrum tatilinde üstsüz güneşlendi Nesrin Cavadzade, Bodrum tatilinde üstsüz güneşlendi

Nesrin Cavadzade, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni belli oldu - Son Dakika
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