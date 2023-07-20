Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni belli oldu

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde boy gösteren Nesrin Cavadzade, bu kez Bodrum tatilinde üstsüz güneşlenmesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun magazin gündemine oturan bu hareketinin bir sebebi varmış.

TATİLDEN CESUR GÖRÜNTÜLER

Yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan Nesrin Cavadzade, konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, bir süre sonra sıcaktan bunalarak kendisini serin sulara bıraktı.

BİKİNİ ÜSTÜNÜ ÇIKARTIP GÜNEŞLENDİ

Ardından denizden çıkan Nesrin Cavadzade, iskeleye uzanarak güneşlenmeye başladı. Güzel oyuncu sıcaktan ve güneşin yanığı korkusundan olacak ki bikini üstünü çıkarmaya karar verdi. Çevredekilere aldırış etmeyen güzel oyuncu, üstsüz şekilde sere serpe uzanıp güneşlendi.

REKLAM ANLAŞMASI İÇİN YAPMIŞ

2. Sayfa'da yer alan habere göre, bir mücevher markasının reklam filmi için kamera karşısına geçecek olan Cavadzade, güneş yanığı izi olmasın diye bu yönteme başvurmuş.