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Nihat Doğan, Ece Erken'e seslendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında gündem olacak sözler: Ganimeti paylaşamadılar mesele bu - Son Dakika

Nihat Doğan, Ece Erken'e seslendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında gündem olacak sözler: Ganimeti paylaşamadılar mesele bu

31.01.2022 23:44
Nihat Doğan, Ece Erken'e seslendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında gündem olacak sözler: Ganimeti paylaşamadılar mesele bu

Nihat Doğan, yapılan silahlı saldırı sonucu öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken'e seslendi. Doğan, "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Belki Benan hanım da bilmek istiyordur. Bunlar bu işi hallettiler ganimeti paylaşamadılar mesele bu" dedi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcoğlu, geçtiğimiz günlerde Yeşilköy'deki balıkçıda silahlı saldırıya uğramış ve kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı olduğu belirtilen şahıslar kısa sürede yankılanırken, olayın nedeni hakkında tartışmalar ise devam ediyor. Son olarak Nihat Doğan'ın Ece Erken'e yönelik sözleri magazin gündemine oturdu.

ERKEN'İN AÇIKLAMALARINA SİNİRLENDİ

Flash TV'deki Al Sana Haber canlı yayınında isyan eden Nihat Doğan, Ece Erken'in Fatih Sipahi'yi hedefine almasına sinirlendi. 65 bin lira tartışmalarına ilişkin konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı" demişti.

"GANİMETİ PAYLAŞAMADILAR, MESELE BU"

Ece Erken'in açıklamalarına tepki gösteren ve ünlü sunucuya seslenen Nihat Doğan şunları söyledi: "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Acını paylaşıyorum sana sabır diliyorum ama bu kirli ilişki ağını açık açık anlat. Belki Benan hanım da bilmek istiyordur. Bunlar bu işi hallettiler ganimeti paylaşamadılar mesele bu."

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Nihat Doğan, Ece Erken, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nihat Doğan, Ece Erken'e seslendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında gündem olacak sözler: Ganimeti paylaşamadılar mesele bu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Nihat Doğan, Ece Erken'e seslendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında gündem olacak sözler: Ganimeti paylaşamadılar mesele bu - Son Dakika
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