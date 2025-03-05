Babası diplomat olduğu için çocukluğunda sık sık taşındıklarını söyleyen oyuncu Nilperi Şahinkaya daha önce Senegal'de doğduğunu açıklamıştı. Mehmet Demirkol'un programında katılan güzel oyuncu ilginç bir itirafla dikkatleri üzerine çekti.
"Senegalli bir futbolcu DM'den yazdı" diyerek, kendisine gelen mesajı anlatan oyuncu duyanları şaşırttı.
Mehmet Demirkol kahkaha atarak "Arkadaşlar bulmamız lazım" dedi.
Türkiye'de bir takımda oynayan Senegalli futbolcunun kendisine Fransızca "Çok sevindim sen de bizim orada doğmuşsun" yazdığını itiraf eden Şahinkaya'nın bu açıklaması sosyal medyada büyük bir merak uyandırırken "Kim bu futbolcu? Hangi Senegalli Nilperi Şahinkaya'ya mesaj attı?" gibi sorular gündem oldu.
Son Dakika › Magazin › Nilperi Şahinkaya 'Senegalli futbolcu bana yazdı' dedi, herkes o ismin peşinde - Son Dakika
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