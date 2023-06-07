Nilsu Berfin Aktaş, Eşinden Boşanma Kararı Aldı

Show TV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda final yapan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, yıllar önce sessiz sedasız evlendiği Serdar Serçelik'ten boşanma kararı aldı.

AVUKATINA TALİMAT VERDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nilsu Berfin Aktaş, Ankara'da suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava nedeniyle cezaevinde yatan ve daha sonra cezaevi çıkışı yurt dışına kaçtığı iddia edilen eşi Serdar Sertçelik'ten boşanmak için avukatına talimat verdi.

EŞİ HIRSLA KARALAYICI PAYLAŞIMLAR YAPTI

Aktaş'ın boşanma davası talimatı verdiğini duyan Serdar Sertçelik ise sosyal medya hesabından genç oyuncuyu hedef alan paylaşımlar yaptı. Aktaş'la ilgili yaptığı karalama paylaşımlarını silen Sertçelik, bir özür paylaşımı yaparak "Nilsu Berfin Aktaş benden ayrılmak istediği için ona olan sevgimden, onu kaybetmenin verdiği hırsla kendisiyle ilgili hiç gerçek olmayan paylaşımlar yaptım. Allah beni affetsin" ifadelerini kullandı.