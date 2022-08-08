İş insanı Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver, yeni sevgilisi iş insanı Berkin Gökbudak ile kameralara yakalandı - Son Dakika
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İş insanı Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver, yeni sevgilisi iş insanı Berkin Gökbudak ile kameralara yakalandı

08.08.2022 09:27
İş insanı Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver, yeni sevgilisi iş insanı Berkin Gökbudak ile kameralara yakalandı

Geçtiğimiz nisan ayında iş insanı Önder Öztarhan ile yollarını ayıran Aslı Enver, gönlünü yine bir iş insanı olan Berkin Gökbudak'a kaptırdı. Güzel oyuncu, önceki gün yeni sevgilisiyle el ele yürürken görüntülendi. Öte yandan Gökbudak'ın 8 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Murat Boz ile yıllarca süren ilişkisini 2019 yılında noktalayan güzel oyuncu Aslı Enver, nisan ayında iş insanı Önder Öztarhan ile ilişkisini noktaladı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Enver, aradığı aşkı buldu.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Bir türlü aradığı aşkı bulamayan Enver, yeni aşka yelken açtı. Gossippasta'nın haberine göre, Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile Caddebostan'da el ele görüntülendi. Birlikte zaman geçiren ikili, görüntülendiklerini fark etmedi.

Güzel oyuncu Aslı Enver, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi

BİR ÇOCUK BABASI

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın yakın arkadaşları sayesinde tanıştığı öğrenildi. Yaz başında beri Enver ile birlikte olan Berkin Gökbudak'ın 8 yaşında bir çocuğu var.

Güzel oyuncu Aslı Enver, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi
Berkin Gökbudak
Güzel oyuncu Aslı Enver, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi
Güzel oyuncu Aslı Enver, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi
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Aslı Enver, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İş insanı Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver, yeni sevgilisi iş insanı Berkin Gökbudak ile kameralara yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş insanı Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver, yeni sevgilisi iş insanı Berkin Gökbudak ile kameralara yakalandı - Son Dakika
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