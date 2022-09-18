Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan Hadise, konser verdiği sırada yüzük fırlattı - Son Dakika
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Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan Hadise, konser verdiği sırada yüzük fırlattı

18.09.2022 10:18

Nisan ayında nikah masasına oturduğu iş insanı Mehmet Dinçerler'le 5 ayın sonunda boşanma aşamasına gelen Hadise, konseri esnasında yaptığı hareketle şaşkına çevirdi. Ünlü şarkıcı "Prenses" şarkısı sırasında sahneden yüzük fırlattı.

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında yapılan bir nikah töreniyle evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin mutluluğu kısa sürdü. Dinçerler'den psikolojik baskı gördüğünü söyleyen Hadise, avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı.

YÜZÜĞÜ GERİ İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Boşanma kararının ardından Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğünde takılan altınları geri istediği ileri sürüldü. Konu hakkında açıklama yapan Dinçerler ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açan Hadise sahnede yüzük fırlattı

SAHNEDE YÜZÜK FIRLATTI

Hadise boşanma işlemleri devam ederken konserlerine kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Ataşehir'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı sahne için siyah mini bir takım tercih etti. Her şarkısı Dinçerler'e bir gönderme olarak yorumlanan güzel şarkıcının "Prenses" şarkısı sırasında parmağında bulunan yüzüğü çıkarıp fırlatması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açan Hadise sahnede yüzük fırlattı
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Son Dakika Magazin Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan Hadise, konser verdiği sırada yüzük fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan Hadise, konser verdiği sırada yüzük fırlattı - Son Dakika
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