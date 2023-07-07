Nurgül Yeşilçay, KDV ve harçlara yapılan zammı eleştirdi - Son Dakika
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Nurgül Yeşilçay, KDV ve harçlara yapılan zammı eleştirdi

07.07.2023 12:19

Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanan KDV artışı ve harçlara yapılan zam hakkında sessiz kalmayan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile vergi ve zamlara tepki gösterdi.

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi. Noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara da yüzde 50 oranında zam yapıldığını gören Nurgül Yeşilçay, efektle kendisini yaşlandırarak "Vergiler, zamlar günaydın" dedi.

ZAMLARA SESSİZ KALMADI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugün getirilen zamlara da sessiz kalmayan Yeşilçay, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kendisini yaşlandırarak başörtüsü taktığı bir fotoğrafını paylaşarak "Vergiler, zamlar günaydın" notunu yazdı.

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Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay, KDV ve harçlara yapılan zammı eleştirdi - Son Dakika


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