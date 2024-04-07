Dün rahatsızlanarak özel bir hastaneye başvuran Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun tedavisine Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam edilecek.
Sanatçı Alço, dün öğleden sonra bulantı ve halsizlik şikayetleri sonrası hastaneye gitmişti. Alço, doktorlar tarafından tetkiklerinin yapılması amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı. Nuri Alço bugün Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Alço'nun tedavisine burada devam edilecek.
Alço'nun tedavisiyle ilgili hastane yönetiminden dün yapılan açıklamada "Sanatçı Nuri Alço Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır." denilmişti.
Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Eşimin sağlık durumu hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Çok fazla arayan soran var, geri dönüş yapamıyorum... Eşim beynine pıhtı atması sonucu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabbim onu benim, ailemizin ve sevdiklerimizin başından eksik etmesin. Sizler de dualarınızı eksik etmeyiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Magazin › Nuri Alço'nun tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam edecek - Son Dakika
Gaddar dizisindeki başrolüyle yeniden gündemde olan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un küstüğü iddiaları uzun zamandır gündeme geliyordu. Ancak Ulusoy, bir mekan çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada aralarında küslük olmadığını belirtti. İkili, sosyal medyada birbirlerini takip etmediklerini ve yoğun iş temposu nedeniyle görüşemediklerini söyledi.
Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Ayvalık Ticaret Odası'nın restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaştı. Karides güvecin 800 lira, bonfilenin 1000 lira ve kalamarın 700 liradan satıldığını gösteren listeye tepki gösteren Çağlayan, "Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin" dedi.
Netflix'in haftalık olarak paylaştığı sıralamaya göre, 3 Cisim Problemi dizisi en çok izlenen yapım oldu. Ahit Musa'nın Hikayesi ikinci sırada yer aldı. Diğer diziler ise The Gentlemen, Cinayet Vakaları: New York ve Avatar The Last Airbender olarak sıralandı.
Buket Aydın, sunuculuk yaptığı bir sosyal medya kanalında Ekrem İmamoğlu'na yönelik tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Özgür Demirtaş ise Aydın'a sert bir yanıt vererek, milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamayacağını belirtti. İkilinin daha önceki atışmaları da gündem olmuştu.
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, bugün öğle saatlerinde bulantı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tetkiklerin yapılması amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırılan Alço'nun genel durumu iyi ve bilinci açıktır.
Bayram tatili için Eskişehir'e giden Nuri Alço, evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı. Eşi Burcu Alço, sevenlerden dualarını eksik etmemelerini istedi.
Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Nuri Alço, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Başarılı oyuncu Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Şahin çifti, dün anne ve baba oldu. Ahmet Kural, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oğullarının sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini duyurdu. Çift, bebeğin ismini Kemal koymayı planladıklarını belirtti.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'Ekip: Siberay Güneş Fırtınası' sinema filmine 110 öğrenci katılıp, siber suçların engellenmesi, oluşabilecek maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi için farkındalık oluşturdu.
K-pop yıldızı Karina, oyuncu Lee Jae-wook ile ilişkisinin kamuoyuna açılmasının ardından büyük bir tepki alınca özür dilemek zorunda kaldı. Karina'nın ilişkisi resmi olarak sona erdi ve hayranları tarafından protesto edildi. Karina, hayranlarına yaralarını iyileştirmeyi ve gelecekte daha olgun ve çalışkan bir tarafını göstermeyi vaat etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)