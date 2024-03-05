Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne, Türkiye Sineması Ödülleri'nde büyük başarı elde etti - Son Dakika
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Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne, Türkiye Sineması Ödülleri'nde büyük başarı elde etti

Nuri Bilge Ceylan\'ın filmi Kuru Otlar Üstüne, Türkiye Sineması Ödülleri\'nde büyük başarı elde etti

Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) düzenlediği 56. Türkiye Sineması Ödülleri'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmi, en iyi film, yönetmen, senaryo ödüllerinin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ödül kazandı. Törenin sunuculuğunu Yetkin Dikinciler yaptı ve Merve Dizdar ile Deniz Celiloğlu en iyi kadın ve erkek oyuncu ödüllerini aldı. Ayrıca diğer kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu.

05.03.2024 14:18  Güncelleme: 14:19
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Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 56. Türkiye Sineması Ödülleri'ne Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi damga vurdu.

Geçen yıl Cannes'da Altın Palmiye için yarışan yapım, en iyi film, yönetmen, senaryo ödüllerinin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ödülün sahibi oldu.

Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne, Türkiye Sineması Ödülleri'nde büyük başarı elde etti

İstanbul Modern'de düzenlenen töreni Yetkin Dikinciler sundu. Gecede "Kuru Otlar Üzerine"nin iki başrol oyuncusu Merve Dizdar ve Deniz Celiloğlu en iyi kadın ve erkek oyuncu ödülüne değer bulundu.

Cem Davran, Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filmindeki performansıyla yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu seçilirken, Cansun Küçüktürk'ün "Karanlık Gece" için yaptığı müzikler yılın en iyisi oldu.

Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne, Türkiye Sineması Ödülleri'nde büyük başarı elde etti

SİYAD üyeleri ayrıca, 'Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film' ödüle Belmin Söylemez'in "Ayna Ayna" filmini değer buldu. Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise "Çilingir Sofrası"na verildi.

Ulusal uzun metraj kategorisinin yanı sıra 'Belgesel', 'Kısa Belgesel', 'Kısa Film' ve 'Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü' kategorilerinde de SİYAD heykelcikleri sahibini buldu.

Törende ayrıca Tomris Giritlioğlu ve Lale Belkıs'a onur, Necmettin Çobanoğlu'na ise emek ödülü takdim edildi. Giritlioğlu ödülünü Nur Sürer'in elinden alırken, Belkıs'a ödülü Ata Demirer tarafından verildi. Çobanoğlu'na ise sinema yazarı Burçak Evren ödülünü verdi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne, Türkiye Sineması Ödülleri'nde büyük başarı elde etti - Son Dakika

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