Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 56. Türkiye Sineması Ödülleri'ne Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi damga vurdu.
Geçen yıl Cannes'da Altın Palmiye için yarışan yapım, en iyi film, yönetmen, senaryo ödüllerinin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ödülün sahibi oldu.
İstanbul Modern'de düzenlenen töreni Yetkin Dikinciler sundu. Gecede "Kuru Otlar Üzerine"nin iki başrol oyuncusu Merve Dizdar ve Deniz Celiloğlu en iyi kadın ve erkek oyuncu ödülüne değer bulundu.
Cem Davran, Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filmindeki performansıyla yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu seçilirken, Cansun Küçüktürk'ün "Karanlık Gece" için yaptığı müzikler yılın en iyisi oldu.
SİYAD üyeleri ayrıca, 'Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film' ödüle Belmin Söylemez'in "Ayna Ayna" filmini değer buldu. Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise "Çilingir Sofrası"na verildi.
Ulusal uzun metraj kategorisinin yanı sıra 'Belgesel', 'Kısa Belgesel', 'Kısa Film' ve 'Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü' kategorilerinde de SİYAD heykelcikleri sahibini buldu.
Törende ayrıca Tomris Giritlioğlu ve Lale Belkıs'a onur, Necmettin Çobanoğlu'na ise emek ödülü takdim edildi. Giritlioğlu ödülünü Nur Sürer'in elinden alırken, Belkıs'a ödülü Ata Demirer tarafından verildi. Çobanoğlu'na ise sinema yazarı Burçak Evren ödülünü verdi.
Son Dakika › Magazin › Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne, Türkiye Sineması Ödülleri'nde büyük başarı elde etti - Son Dakika
Konuk olduğu programda Batuhan Karacakaya'nın Survivor All Star'a katılması hakkında değerlendirmelerde bulunan Acun Ilıcalı, "Batuhan sevdiğim bir yarışmacı. Annesinin twiti bizim namusumuza dokunuyordu ama cevabı televizyondan vermemem gerekiyordu. Televizyon izleyicisi çok daha fazla. Batuhan ona üzülmüş. Annesini aradım, tatlıya bağladık" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 6-10 Mart haftasında16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Ece Musiki Derneği Klasik Türk Müziği Korosu, Ece Durmaz yönetiminde gerçekleşen konserde Zeki Duygulu'nun sevilen eserlerini seslendirdi. Anma konserine katılan Tayfun Duygulu ise dedesinin eserlerini saksafonuyla sahneye çıkarak seslendirdi. Tayfun Duygulu, yakın zamanda 'Dedemin Şarkıları' adlı özel bir albüm projesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yeni şarkısı 'Yoksun' ile dünya müzik listesinde kendine yer buldu. Yaşar, bu başarıyla Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B. gibi dünya starlarını geride bıraktı ve listeye giren tek Türk oldu.
Survivor Allstar programından ayrılan ünlü oyuncu Ersin Korkut, ABD'de Champion Pizza'nın sahibi Hakkı Akdeniz'in yardım organizasyonuna katılarak evsizlere pizza yaptı. Korkut, kendi geçmiş deneyimlerinden dolayı evsizlerin zorluklarını iyi bildiğini belirterek yardım etkinliğine katıldığını söyledi. Hakkı Akdeniz ise Korkut'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek evsizlere yardım etmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.
Gökhan Türkmen, Trabzon Anemon Otel ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Spor Salonu'ndaki konserlerinde binlerce hayranıyla buluştu. Türkmen'in tüm şarkılarını dev korolar eşlik etti ve Alışmak Sevmekten Zor'u da ilk defa sahnede söyleyerek hayranlarından tam not aldı.
Yapay zeka uygulamaları, metin, fotoğraf, ses ve video üretimi gibi çeşitli görevleri yerine getirebiliyor. Sağlık, eğitim, finans, ticaret gibi farklı sektörlerde kullanılan yapay zeka, gelecekte işsizlik ve istihdam sorunlarına yol açabilir. Türkiye'de yapay zeka yatırımları hızla artarken, yerli ve milli yapay zeka sohbet robotlarının geliştirilmesi önem taşıyor.
Usta sanatçı Müşerref Akay, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında kendisine el kaldıran eski eşini dövdüğünü söyledi.
Geçirdiği karın ameliyatı sonrası uzun bir süre ortadan kaybolan Kate Middleton, annesiyle birlikte araç kullanırken kameralara yakalandı. Middleton, Windsor Kalesi yakınlarında annesi Carole'nin aracını kullanırken ön koltukta oturuyordu. Bu fotoğraflar, Middleton'ın uzun bir süredir görünmemesine ve çeşitli komplo teorilerine yol açan bir döneme denk gelmiş.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Kadıköy'de bir mekanda şarkıcı Melsum Erdost ile aralarında çıkan bir arbede sonucunda mekandan çıkarıldı. Erdost, Karakurt'un sahneye çıkarak mikrofonu zorla elinden almaya çalıştığını iddia etti. Karakurt'un olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı belirtildi.
Bahar yeni bir başlangıca adım atmışken aile Umay'ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsılır. Cihan Taşkeski'nin gelişi Evren ve Timur'u karşı karşıya getirir. Bahar, Umay'la arasındaki sorunları düzeltmeye çalışırken Timur'a büyük bir sürpriz beklemektedir. Timur'un açığını yakalayan Bahar, şüphesiyle sınanırken hastane macerasında mücadele etmeye devam eder.
Sizin düşünceleriniz neler ?