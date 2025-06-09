Nuri Şahin, İstanbul\'a Yerleşti ve Lüks Bir Villa Satın Aldı

Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Türk teknik direktör ve eski millî futbolcu Nuri Şahin, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Eşi Tuğba Şahin ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a yerleşen Şahin, Beykoz Acarkent'te 5 milyon 750 bin dolara (yaklaşık 187 milyon TL) lüks bir villa satın aldı.

Hürriyet'in haberine göre, Şahin çifti, oğulları Ömer ve kızları Meryem'i İstanbul'daki özel bir okula kaydettirerek yeni yaşamlarına hızlı bir başlangıç yaptı. Ailenin özel hayatını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ettiği, ancak Şahin'in Türkiye'de futbol kariyerine devam etmek üzere bazı kulüplerle temas kurduğu öğrenildi.

Almanya doğumlu olan Nuri Şahin, profesyonel futbol hayatına Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da başladı. 2005 yılında lig tarihine gol atan en genç oyuncu olarak geçen Şahin; Real Madrid, Liverpool ve Werder Bremen gibi üst düzey kulüplerde forma giydi. Oyun zekâsı, liderliği ve saha görüşüyle dikkat çeken başarılı futbolcu, kariyerine teknik direktör olarak devam etti. Son olarak Borussia Dortmund'un teknik ekibinde görev alan Şahin'in, İstanbul'a yerleşmesiyle birlikte Türkiye'de aktif bir antrenörlük rolü üstlenmesi bekleniyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir kulüple anlaşma yapılmadı.

Şahin cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, futbol dünyasında bu gelişme "Türkiye'ye kalıcı dönüş sinyali" olarak değerlendiriliyor.