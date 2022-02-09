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Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor? - Son Dakika

Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?

09.02.2022 15:35

Ay Yapım imzasıyla Show TV ekranlarında başlayacak Oğlum dizisi merak uyandırmaya devam ediyor. Proje ve senaryo tasarımı Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olan Oğlum dizisinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman ve Timur Acar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi merakla beklenen fragmanları çıktı.

OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır…

Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?

Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır.

Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?

Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…

Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?

Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…

Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?

Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
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Show Tv, Oğlum, Magazin, Güncel, Son Dakika

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