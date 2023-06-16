Oğuzhan Koç, ayakkabısıyla alay eden fenomeni ifşa ederek ateş püskürdü: Onursuz, aşağılık - Son Dakika
Üye Girişi

Oğuzhan Koç, ayakkabısıyla alay eden fenomeni ifşa ederek ateş püskürdü: Onursuz, aşağılık

16.06.2023 15:31

Demet Özdemir ile 8 ay süren evliliğini bitiren Oğuzhan Koç, paylaşımları ve kıyafet tercihleriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ayakkabı tercihleriyle alay konusu olan Koç, uzun zamandır adını gizli tutarak paylaşım yapan fenomen Gossippasta'nın kimliğini ifşa ederek sert söylemlerde bulundu.

Demet Özdemir ile 8 ay süren evliliğini bitiren Oğuzhan Koç, paylaşımları ve kıyafet tercihleriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ayakkabı tercihleriyle alay konusu olan Koç, uzun zamandır adını gizli tutarak paylaşım yapan fenomen Gossippasta'nın kimliğini ifşa ederek sert ifadeler kullandı.

"GÖZ GÖZE GELSEK SELAM VERİRKEN TİTREYECEK"

İlginç ayakkabıları gossippasta tarafından esprili bir dille paylaşılan Oğuzhan Koç Gossippasta adıyla paylaşım yapan kişinin Çağla Çetin olduğunu ifşa etti. Bununla da yetinmeyen şarkıcı, Çetin'i hedef alarak şunları yazdı: "Göz göze gelsek selam verirken titreyecek insanlar garip mahlasların arkasına sığınarak (ne isim ne soy isim belli) hayata hiçbir katma değer üretmeyerek bizlerin paylaşımlarının arasına terlik, tayt link vererek yol bulmaya devam ediyorlar."

Oğuzhan Koç, ayakkabısıyla alay eden fenomeni ifşa ederek öfke kustu: Onursuz, aşağılık

"ONURSUZ, KAÇAK DÖVÜŞEN PARAZİTLER"

"Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak köçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazzilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılıklar. Siz yeni dünyanın parazitlerine başarılar. Ben ve temsil ettiğim değerler, ürettiklerim, duruşum, fikirlerim bu ucuzluğun en büyük düşmanıyım bundan sonra! Bugünkü parazitimiz Çağla isimli arkadaş, bakalım yarın kim olacak. Hepinize yerinizi, haddinizi, işe yaramazlığınızı öğretecek biri vardır diye bekliyordum. Demek ki benmişim o. Hadi bakalım."

"SİMİT SAT ONURLU YAŞA"

Daha sonra Gossippasta'nın hesabını paylaşan Oğuzhan Koç, "Vatandaşları, tanınmış isimlerin üzerine salarak her yerden fotoğraf, video alıp sayfasında paylaşarak para kazanmaya çalışan Çağla ve Çağla gibi bedavacı tüm hesapları ifşa ediyorum bundan sonra. Hakikaten simit sat onurlu yaşa. Alın siz meçhul şarkıcı" dedi.

Oğuzhan Koç, ayakkabısıyla alay eden fenomeni ifşa ederek öfke kustu: Onursuz, aşağılık
Oğuzhan Koç, ayakkabısıyla alay eden fenomeni ifşa ederek öfke kustu: Onursuz, aşağılık
Oğuzhan Koç, ayakkabısıyla alay eden fenomeni ifşa ederek öfke kustu: Onursuz, aşağılık
YORUMLAR
500

Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç, ayakkabısıyla alay eden fenomeni ifşa ederek ateş püskürdü: Onursuz, aşağılık - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Burak Yılmaz Futbolculuk Kariyerini Sonlandırdı, Antrenörlük Kariyerine Başlıyor
16:13 Futbolu bırakan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a imzayı atıyor! Bambaşka bir görevi olacak
16:03 Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanmanın perde arkasını anlattı
15:59 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ boşanmanın perde arkasını anlattı: Arzum istedi
16:01 Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde konuk eden Ali Onaner, merkeze çekildi
15:55 Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde ağırlayan Ali Onaner, merkeze çekildi
15:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmen sayısı 800 bini buldu, ihtiyaç duyulan alanlarda atamalar devam edecek
15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmen atamalarını sürdüreceğiz
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykeli için Bolu Belediye Başkanı'na ret cevabı
15:38 Evinizdeki ısıtma sistemleri ve bazı eşyalar Wi-Fi performansına olumsuz etki edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2023 16:34:52. #1.11#
SON DAKİKA: Oğuzhan Koç, ayakkabısıyla alay eden fenomeni ifşa ederek ateş püskürdü: Onursuz, aşağılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement