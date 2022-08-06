Düğün Öncesi Dikkat Çeken İtiraf!

Bu yaz İstanbul'da ilk büyük konserini veren Oğuzhan Koç, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten zevk aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla 2 saate yakın süren performansında kimi zaman hüzünlendirip kimi zaman da duygulandırarak unutulmaz bir konsere imza attı.

"MÜSTAKBEL EŞİM DİNLEMEYE GELDİ"

İlk iki şarkıdan sonra dinleyicilerine "Hoşgeldiniz" diyen Oğuzhan Koç, sözlerini "Bugün benim için çok daha anlamlı, çünkü müstakbel eşim beni dinlemeye geldi" diyerek sürdürdü.

"EKSTRA HEYECANLANIYORUM"

Sahne öncesi gazetecilerle sohbet eden Oğuzhan Koç, nişanlısı Demet Özdemir'in sahnede kendisini yalnız bırakmaması hakkında şunları söyledi: "Demet beni sürekli dinliyor. Repertuarı da biliyor ama ben onu konserde gördüğümde ekstra heyecanlanıyorum."

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 37 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.

OĞUZHAN KOÇ ÖZEL HAYATI

Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile nişanlıdır.