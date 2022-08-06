Düğün Öncesi Dikkat Çeken İtiraf! - Son Dakika
Üye Girişi

Düğün Öncesi Dikkat Çeken İtiraf!

06.08.2022 17:02
Düğün Öncesi Dikkat Çeken İtiraf!

Oğuzhan Koç, önceki akşam Vadi İstanbul'da sahne aldı. 26 Ağustos'ta Demet Özdemir ile evlenecek olan Oğuzhan Koç, sahne öncesi dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Bu yaz İstanbul'da ilk büyük konserini veren Oğuzhan Koç, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten zevk aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla 2 saate yakın süren performansında kimi zaman hüzünlendirip kimi zaman da duygulandırarak unutulmaz bir konsere imza attı.

"MÜSTAKBEL EŞİM DİNLEMEYE GELDİ"

İlk iki şarkıdan sonra dinleyicilerine "Hoşgeldiniz" diyen Oğuzhan Koç, sözlerini "Bugün benim için çok daha anlamlı, çünkü müstakbel eşim beni dinlemeye geldi" diyerek sürdürdü.

"EKSTRA HEYECANLANIYORUM"

Sahne öncesi gazetecilerle sohbet eden Oğuzhan Koç, nişanlısı Demet Özdemir'in sahnede kendisini yalnız bırakmaması hakkında şunları söyledi: "Demet beni sürekli dinliyor. Repertuarı da biliyor ama ben onu konserde gördüğümde ekstra heyecanlanıyorum."

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 37 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.

OĞUZHAN KOÇ ÖZEL HAYATI

Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile nişanlıdır.

YORUMLAR
500
CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU Sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı Sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı
Kaynak: Snob Magazin

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Erzincan, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Düğün Öncesi Dikkat Çeken İtiraf! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
16:16 Tunceli'de daireleri tek tek soyan 3 kadın, başka bir evi soyarken suçüstü yakalandı
15:47 Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
15:39 Survivor'da kazandığı arabayı teslim alamadığı iddia edilen Batuhan Karacakaya: Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık
15:26 Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal" sözleri: Bu ismi kabullenmekte önce zorlandı, sonra kabul etti
14:43 Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor
14:39 Pasifik, Çin ve Tayvan kriziyle kaynıyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konu hakkında ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 17:02:52. #1.12#
SON DAKİKA: Düğün Öncesi Dikkat Çeken İtiraf! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement