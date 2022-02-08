Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e Sevgililer Günü Sürprizi

Ayrılığa daha fazla dayanamayan ve tekrar barışma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden güzel haberler geliyor.

PARTİ ORGANİZE ETTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oğuzhan Koç, sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti düzenliyor.

Koç'un birçok oyuncu arkadaşını da davet ettiği parti Demet Özdemir'i sevindirecek birçok sürprizi de içinde barındırıyor.

'EVLENME TEKLİFİNDE BULUNACAK' İDDİASI

Oğuzhan Koç'un Özdemir'e unutamayacağı bir Sevgililer Günü yaşatacağı partide evlenme teklif etmesi de bekleniyor.

Demet Özdemir kimdir?

Demet Özdemir kimdir, nereli; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

Oğuzhan Koç kimdir?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 36 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.