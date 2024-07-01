Okan Bayülgen ve Deniz Tansel Öngel, Drakula oyununda başrolü paylaşacak - Son Dakika
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Okan Bayülgen ve Deniz Tansel Öngel, Drakula oyununda başrolü paylaşacak

Okan Bayülgen ve Deniz Tansel Öngel, Drakula oyununda başrolü paylaşacak

Ünlü oyuncu Okan Bayülgen ile Deniz Tansel Öngel Drakula adlı tiyatro oyununda başrolü paylaşmaya hazırlanıyor.

01.07.2024 09:46
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Okan Bayülgen, yönetmenliğini ve yazarlığını kendisinin yaptığı Drakula adlı tiyatro oyununda Deniz Tansel Öngel ile bir araya gelecek. Richard oyunu büyük ilgi gören Bayülgen, yine çok konuşulan bir oyunla seyirci karşısına çıkacak. Sonbaharda tiyatroseverlerle buluşacak olan Drakula oyunu için oyuncu görüşmeleri devam ediyor.

Vampir olmanın yanı sıra çok güçlü bir büyücü ve simyacı olan Drakula'nın, 1970 yılında geçtiği öğrenildi. Bununla birlikte William Shakespeare'nin ölümsüz eseri III. Richard oyunundan uyarladığı Richard ile yaz turnesine çıkan usta oyuncu Bayülgen 4 Temmuz'da Kıbrıs'ta seyirciyle buluşacak

Okan Bayülgen ile Deniz Tansel Öngel, Drakula oyununda başrolü paylaşacak

Okan Bayülgen, Tansel Öngel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Okan Bayülgen ve Deniz Tansel Öngel, Drakula oyununda başrolü paylaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

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