Oktay Kaynarca rolü gereği, senaryodaki 30 metre yükseklikten atlayış sahnesini dublörsüz olarak gerçekleştirdi - Son Dakika
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Oktay Kaynarca rolü gereği, senaryodaki 30 metre yükseklikten atlayış sahnesini dublörsüz olarak gerçekleştirdi

28.04.2023 14:28

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde başrol oynayan Oktay Kaynarca, son sahnelerden birinde senaryo gereği 30 metre yükseklikten atladı. Dublör kullanmadan viyadükten koruyucu halatla aşağı atlayan Kaynarca'nın cesaret dolu bu sahnesi esnasında tedbir amaçlı ambulans da hazırda bekledi.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Engin Ballı, Ragıp Savaş ve Işıl Yücesoy'un paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizinin aksiyon sahnesi ise şaşkına çevirdi.

30 METREDEN ATLADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca 30 metre yükseklikten atladı. 2 Mayıs'ta yayınlanacak olan 29. Bölüm çekimleri için kamera karşısına geçen Oktay Kaynarca, halatla bağlanarak kendisini boşluğa bıraktı. Dublör kullanmak istemeyen Kaynarca, cesaretiyle alkış topladı. Set kazalarına karşın önlemi sıkı tutan yapım ekibi, tedbir amaçlı ambulansı da hazır bekletti.

Oktay Kaynarca, senaryo için dublör kullanmadan 30 metreden atladı
Oktay Kaynarca, senaryo için dublör kullanmadan 30 metreden atladı
Oktay Kaynarca, senaryo için dublör kullanmadan 30 metreden atladı
Oktay Kaynarca, senaryo için dublör kullanmadan 30 metreden atladı
YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Yüz mimikleri ile işi goturuyordu macera filmleri de hareket kazanmaya başladı demek. Nerede o eski filme hareket kazandıran Ayhan ışık, Cüneyt Arkın, yılmaz güney ve köksal vs vs gibi aktörler. Cevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
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Oktay Kaynarca, senaryo için dublör kullanmadan 30 metreden atladı Oktay Kaynarca, senaryo için dublör kullanmadan 30 metreden atladı

Ben Bu Cihana Sığmazam, Oktay Kaynarca, Işıl Yücesoy, Ebru Özkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oktay Kaynarca rolü gereği, senaryodaki 30 metre yükseklikten atlayış sahnesini dublörsüz olarak gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oktay Kaynarca rolü gereği, senaryodaki 30 metre yükseklikten atlayış sahnesini dublörsüz olarak gerçekleştirdi - Son Dakika
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