Ölümden dönen oyuncu son halini paylaştı

Baş Belası oyununun Karadeniz turnesinde ekibiyle birlikte trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Sergen Deveci, son halini paylaştı.

Geçtiğimiz kasım ayında kazadan sonra tedavi gördüğü Amasya'daki hastaneden ambulans uçakla İstanbul'a getirtilip, ameliyat olan oyuncu, ilerleyen günlerde taburcu olmuştu.

Arkadaşıyla Sapanca'da kalan oyuncu, evin bahçesinde yürüteçle yürüdü. Güneşli havayı fırsat bilen Deveci, "Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. ve ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum" diyerek, Nazım Hikmet'in şiirini yazdı.

Daha sonra hayranlarını uyaran Deveci, "Lütfen, "Abi bugün cumartesi" diyerek, romantizmi bozmayınız" dedi.

SERGEN DEVECİ KİMDİR?

2 Ekim 1991 yılında İzmit'te dünyaya gelen Sergen Deveci, oyunculuğa ilgi duyduğu için Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarında yaptığı skeçlerle fenomen haline gelmiştir. Deveci'nin Instagram hesabında 827 bin takipçisi vardır.

SERGEN DEVECİ HANGİ PROJELERDE ROL ALDI?

Nalan

Aslında Özgürsü

Bonkis

Dayı Şov

Yara Bandı

Şüphe