Ölümlü Dünya 2 Filminin Okuma Provaları Başladı - Son Dakika
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Ölümlü Dünya 2 Filminin Okuma Provaları Başladı

Ölümlü Dünya 2 Filminin Okuma Provaları Başladı

25.06.2023 15:47

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya 2 filminin okuma provaları başladı. İlk filmle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ekibin okuma provasından kareler paylaşıldı. Filmin kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Sarp Apak, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol ve Reha Özcan gibi usta isimler yer alacak. Filmin yayın tarihi henüz belli değil.

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya 2 filminin okuma provaları başladı. Atay, ilk filmle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ekibin okuma provasından karelerini yayınladı.

USTA İSİMLER AYNI KADRODA

İlk filmiyle büyük beğeni toplayan ve ikinci filmi uzun süredir beklenen Ölümlü Dünya 2'de; Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Sarp Apak, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol ve Reha Özcan gibi başarılı isimler yer alacak. Merakla beklenen filmin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

İşte Ölümlü Dünya kadrosunda ilk kareler...

Ölümlü Dünya 2'nin okuma provası başladı
Ölümlü Dünya 2'nin okuma provası başladı
Ölümlü Dünya 2'nin okuma provası başladı
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Ali Atay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ölümlü Dünya 2 Filminin Okuma Provaları Başladı - Son Dakika


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