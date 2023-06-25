Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya 2 filminin okuma provaları başladı. Atay, ilk filmle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ekibin okuma provasından karelerini yayınladı.
İlk filmiyle büyük beğeni toplayan ve ikinci filmi uzun süredir beklenen Ölümlü Dünya 2'de; Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Sarp Apak, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol ve Reha Özcan gibi başarılı isimler yer alacak. Merakla beklenen filmin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.
Son Dakika › Magazin › Ölümlü Dünya 2 Filminin Okuma Provaları Başladı - Son Dakika