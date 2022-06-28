Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün - Son Dakika
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Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün

28.06.2022 11:08

Dün gece evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı. Atlara olan ilgisiyle tanınan Arkın, katıldığı bir programda "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni anne ve babamın yanına gömün" ifadelerini kullanmıştı.

Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran 85 yaşındaki ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, dün gece evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran usta oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KALBİ DURDU, ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ"

Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın, kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Ölümüyle yasa boğan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Benim anne ve babamın yanına gömün

"PARANIN KIYMETİNİ BİLMEDİK"

Cüneyt Arkın, daha önce Bilal Özcan'ın 'Laf Aramızda' programına katılmış, sohbet esnasında vasiyetini açıklamıştı. Bu zamana kadar kazandığı paralarla yatırım yapmadığını söyleyen Arkın, "Biz paranın da şöhretin de kıymetini bilmedik. Bir dükkan bir şey yapmadık. Bilmiyorum çok uzun yaşarsam sefalet içinde kalabilirim, ölebilirim. Ya çalışacaksın ya bir yerden para gelecek. Yalnız benim bir huyum vardır babamdan kalma, '3 kuruş kazanırsan bir kuruşunu biriktireceksin' derdi. Biriktirdim. Ancak bir yatırım yapmadık, akıllılık yapmadık. Hazır para ne kadar dayanır ki. İyi ki biriktirmişim iyi ki. Levent'te oturduğum eve güveniyordum. Onu sattığım zaman karı koca başımızı sokacağımız bir ufak yerimiz olabilirdi. Kalan parayla da yaşardık. Sit alanı ilan etmişler orayı. Yani benim evim 5 liraysa 1 liraya satamıyorsun şimdi alan da bir şey yapamaz çünkü. Yalnız bir şey var. Ben köylüyüm zorluklarla baş etmeyi severim" demişti.

Ölümüyle yasa boğan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Benim anne ve babamın yanına gömün

"AİLEMİN YANINA GÖMÜN"

Vasiyetiyle ilgili de konuşan Arkın, atlara olan ilgisinden dolayı "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni anne ve babamın yanına gömün dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Ölümüyle yasa boğan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Benim anne ve babamın yanına gömün
Ölümüyle yasa boğan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Benim anne ve babamın yanına gömün
Ölümüyle yasa boğan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Benim anne ve babamın yanına gömün
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Liv Hospital, Cüneyt Arkın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün - Son Dakika
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