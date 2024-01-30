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Ömer dizisinin 41. bölümünde Yaman'ın ölümüyle Emine'nin performansı alkışlandı - Son Dakika
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Ömer dizisinin 41. bölümünde Yaman'ın ölümüyle Emine'nin performansı alkışlandı

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman ve Çağla Naz Kargı'nın başrolünü paylaştığı Ömer dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Yaman karakteri ölerek diziye veda etti. Yaman'ı seven Emine karakterini canlandıran Çağla Naz Kargı'nın performansı izleyicilerden tam not aldı ve gözyaşlarına boğulmalarına sebep oldu.

Ömer dizisinin 41. bölümünde Yaman\'ın ölümüyle Emine\'nin performansı alkışlandı
30.01.2024 - 08:47,  Güncelleme: 08:50
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Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman ve Çağla Naz Kargı'nın başrolünü paylaştığı Ömer dizisi dün akşam 41. bölümle ekrana geldi. Zorbalığa uğrayan arkadaşı Eda'yı korumak isteyen Yaman, okulda kavgaya karışıyor. Çıkan kavgada bıçaklanan Yaman hayatını kaybederken sevdiği adamın ölümüyle kahrolan Emine'yi oynayan çocuk oyuncu Çağla Naz Kargı'nın performansı alkış topladı.

Ömer dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Yaman'ı oynayan Ahmet Haktan Zavlak, ölerek diziye veda etti. Dizide Yaman'ı seven Emine'yi oynayan 17 yaşındaki Çağla Naz Kargı ise ağladığı sahnelerdeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Kargı'nın oyunculuğu karşısında gözyaşlarına boğulan izleyiciler, "Emine oynamadı, yaşadı", "Emine mahvettin bizi tüylerim diken diken oldu" ve "Emine bizi çok ağlattın" yorumları yapıldı.

Ömer dizisinde Emine'yi oynayan Çağla Naz Kargı'nın performansı alkış topladı
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Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Ömer, Televizyon, Dizi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ömer dizisinin 41. bölümünde Yaman'ın ölümüyle Emine'nin performansı alkışlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ömer dizisinin 41. bölümünde Yaman'ın ölümüyle Emine'nin performansı alkışlandı - Son Dakika
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