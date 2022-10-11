Denizli'de iş makineli düğün konvoyu! Kepçe operatörü damat, gelini kız evinden kepçeyle alarak düğüne götürdü - Son Dakika
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Denizli'de iş makineli düğün konvoyu! Kepçe operatörü damat, gelini kız evinden kepçeyle alarak düğüne götürdü

11.10.2022 11:27

Denizli'nin Buldan ilçesinde kepçe operatörü olan damat İbrahim Açar, gelin Merve Gökkaya'yı kız evinden iş makinesinin kepçesiyle alarak düğüne götürdü.

Buldan ilçesine bağlı Bursa Mahallesi'nde yaşayan ve kepçe operatörü olarak çalışan damat İbrahim Açar, gelin Merve Gökkaya ile dünyevine girdi.

İŞ MAKİNESİYLE DÜĞÜN KONVOYU

Çiftin düğünü öncesi gerçekleşen gelin alma töreni, sıra dışı görüntülere sahne oldu. Gelininin baba evine ekmek teknesi olan iş makinesiyle gelen damat İbrahim Acar, gelinle birlikte iş makinesinin kepçesine binerek düğün salonunun yolunu tuttu. Düğün konvoyunun en önünde kepçeyle ilerleyen İbrahim Açar ile Merve Gökkaya çifti, kentin sokaklarında mutluluk turu attı. Davul zurna eşliğinde kepçeyle turlayan damat İbrahim Açar ile gelin Merve Gökkaya çifti, mutluklarını sevenleriyle paylaştı.

Kepçe gelin arabası oldu! Operatör damat, gelinini kız evinden kepçeyle aldı
YORUMLAR
500
Gençler hem söyledi, hem de eğlendi Gençler hem söyledi, hem de eğlendi Operatör damat, gelinini evinden kepçeyle aldı Operatör damat, gelinini evinden kepçeyle aldı
Kaynak: İHA

Denizli, Bursa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Denizli'de iş makineli düğün konvoyu! Kepçe operatörü damat, gelini kız evinden kepçeyle alarak düğüne götürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de iş makineli düğün konvoyu! Kepçe operatörü damat, gelini kız evinden kepçeyle alarak düğüne götürdü - Son Dakika
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