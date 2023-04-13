Orhan Kılıç ve Selen Görgüzel'den peş peşe itiraflar! Biri kız arkadaşından diğeri kocasından

360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan oyuncu Orhan Kılıç ve şarkıcı Selen Görgüzel, yıllar önce maruz kaldıkları şiddeti anlattı. İki ünlü ismin yaşadıkları ise herkesi şaşkına çevirdi.

"ALMANYA'DA KADIN ŞİDDETİNDEN POLİSE SIĞINAN İLK ERKEĞİM"

Yıllar önce Almanya'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle Türkiye'ye döndüğünde söyleyen Orhan Kılıç, "Almanya'da 4 sene bir Alman kadınla birlikteydim. Ayrılmak istedim ama o istemedi. Almanya'da kadın şiddetinden polise sığınmış ilk erkeğim ve kendimle gurur duyuyorum. Ben polise sığındım orada. O sırada Devlet Tiyatrosu'nda çalışıyordum ve sanat yönetmenim bana 'sana 2 ay izin veriyorum ve git o kadından kurtul. Ama sakın İstanbul'a gitme o kadın seni bulur, mümkünse Çin'e git' dedi. Kadın benim peşimi bırakmıyordu ve arabasını benim üzerime sürdü" dedi.

"O KADINLA SORUNLAR YAŞAMASAYDIM TÜRKİYE'YE DÖNMEZDİM"

Sevgilisine izini kaybettirmek için Türkiye'ye taşındığını söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Kadına izimi kaybettirmek için Türkiye'ye geldim. Ben şiddet uygulamadım. Uygulamış olsam polise gitmezdim zaten. İstanbul'a gelerek kendimi bir düzen kurmuştum. Bir gün evimi bulup kapıma kadar gelmişti. 2004 kurtulabildim, zamanla onu affettim. 2008 yılında Almanya'ya gittiğimde karşılaştık ve daha sonra hiç görmedim. O kadınla sorunlar yaşamasaydım Türkiye'ye dönmezdim."

SELEN GÖRGÜZEL: İLK EŞİMDEN 6 YIL ŞİDDET GÖRDÜM

Anne ve babası tarafından sevgisiz büyütüldüğünü söyleyen Selen Görgüzel ise ilk eşinden şiddet gördüğünü açıkladı. Aile ortamından kaçmak için ilk evliliğini 18 yaşında yaptığını söyleyen Görgüzel, İlk evliğinden sonra yaptığı "Acaba eve girerken kafamda kolonya şişesi mi kırılır ya da başka bir şey mi olur? Şiddetin hangi türlüsüne maruz kalırım" açıklamasıyla ilgili konuştu. Görgüzel, yaşadığı şiddeti şu sözlerle anlattı: "6 yıl çok şiddet gördüm. Evleri ayırdıktan sonra da farklı bir baskı yaşadım. Ben bu konuyu aşabilmek ve kendimi arındırmak için çok tedaviler gördüm. Evladımın üzülmemesi için bu konuları konuşmak istemiyorum. Zor süreçler yaşadım ama onun da üstesinden geldim."

"ÇOCUĞUMLA AŞİRETLE MÜCADELE ETMEK ÇOK ZORDU"

"Yaşadığım her şeye teşekkür ediyorum. Kendisiyle çocuğumuz olduğu için irtibatımız devam ediyor. İyi olsun, kötü olmasını istemem. Kızıma hem anne hem de baba oldum. Karşımda bir aşiret vardı şiddet nedeniyle çocuğumla o evden çıkmak kolay değildi. Onunla mücadele etmek çok zordu. Kocaman bir aşiretle başa çıktım."