Didem Kınalı'dan Taciz Açıklaması - Son Dakika
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Didem Kınalı'dan Taciz Açıklaması

18.08.2022 23:56
Didem Kınalı'dan Taciz Açıklaması

'Oryantal Didem' olarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Didem Kınalı, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Kınalı, "Sahnede çoğu kez tacize uğradım" itirafıyla gündem yarattı. İşte Didem Kınalı'nın çok konuşulacak açıklamaları...

'İbo Show'da sergilediği dans gösterileriyle ismini duyuran Didem Kınalı, önceki gün Cihangir'deydi.

"ÇOĞU KEZ TACİZE UĞRADIM"

Sahnede yaşadığı zorluklardan bahseden Didem Kınalı, "Sahneye geç çıktığımda müşteriler leblebi atardı. Leblebiyi geçtim çoğu kez sahnede tacize uğradım. Para takarken göğüslerime dokunmaya çalışanlar oluyordu.

Kulise gelen lüks hediyeler ve yemek davetlerinden hiç bahsetmiyorum bile" ifadelerini kullandı.

"YASAKLAR ÇÖZÜM OLMAZ"

Gülşen'in son dönemlerde giydiği iddialı sahne kostümlerine de değinen Didem Kınalı, kendisini çok beğendiğini ve yaptığı hareketleri doğru bulduğunu belirtti.

Kınalı, "Yasaklar çözüm olmaz. Hem moda dediğimiz şey değişkendir. Moda çıplaklıksa eğer ona uymak istemem. Bedenime ne uyuyorsa onu giyerim" dedi.

"MURDA'YA KIRILDIM"

Türkiyede oryantal olmanın zorluğundan dem vuran Didem Kınalı, rapçi Murda'nın 'dansöz' açıklamasının sorulması üzerine ise "Dansöz kelimesi aşağılayıcı bir ifade olarak kullanıldığı için kırıldım" şeklinde konuştu.

Didem Kınalı'dan Taciz Açıklaması

ORYANTAL DİDEM KİMDİR?

Didem Kınalı (d. 6 Haziran 1986; Gaziosmanpaşa, İstanbul) Türk oryantal.

6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. Çocukluğu Roman (Çingene) mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi.

Aktüel Dergisi'ne verdiği röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hala okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim." açıklamalarında bulunmuştur.

İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyurdu. Başarılı oryantal 1,62 boyundadır

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Kaynak: Snob Magazin

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