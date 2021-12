Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen Men Of The Year ödül töreni başarılı sunucu ve oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin ödüllendirildiği gecede Yılın Kadını ödülü ise bu yıl oynadığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Öykü Karayel aldı.

ÖDÜLÜNÜ İKİZİNİN ELİNDEN ALDI

Ödülünü ikizi Ezgi Karayel'den alan oyuncu, sahneye çıktığında espriyi patlattı. İkizine bakarak "En son okuma bayramında aynı sahnedeydik" diyerek espri yapan Öykü Karayel, "Herkes ilham veren insanlardan bahsetti. Sen de benim hayatımda ilham veren yegane insanlardan birisin" dedi.

KONUŞMASI CAN BONOMO'YU AĞLATI

Ödül konuşmasının devamında eşi Can Bonomo'dan bahseden Öykü Karayel, "Ben stresli bir insanım. Benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim. Bu yıl aldığım ikinci büyük ödül. Biri evde uyuyan oğlum biri de bu. Ödülümü oğlum Roman için alıyorum" ifadelerini kullandı. Karayel'in sözlerinin ardından duygusal anlar yaşayan Can Bonomo ise gözyaşlarına hakim olamadı.