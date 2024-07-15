Öyle Bir Geçer Zaman Ki\'nin Osman\'ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi

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2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlana Öyle Bir Zaman Ki dizisi oyuncuları, zaman zaman değişimleriyle isimlerinden söz ettiriyor. Dizide Osman'ı oynayan Emir Berke Zincidi değişimiyle adından söz ettirdi.

KENDİNİ SPORA VERDİ

18 yaşında giren Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Bir süredir aktif olarak spor yapan genç oyuncu, spor salonundan paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Kaslı vücuduyla dikkat çeken Zincidi'nin son halini görenler "Sana ne olmuş böyle tanıyamadım" ve "Ne oldu sana böyle" yorumları yapıldı.

2005 yılında dünyaya gelen Emir Berke Zincidi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'den sonra İkizler Memo Can, Bir Deniz Hikayesi ve Küçük Ağa dizilerinde rol aldı.

İşte Emir Berke Zincidi'nin yıllar içindeki değişimi...