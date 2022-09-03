Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın - Son Dakika
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Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın

03.09.2022 09:35
Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın

Güzel oyuncu Mine Tugay, bisiklet kazası geçirdi. Eli sargıya alınan ünlü isim yaptığı paylaşımda, "Bu da böyle bir anı oldu. Sakın kasksız bisiklet kullanmayın. O kask kafamda olmasaydı şuan başka şeyler olurdu. Sakın." dedi.

Medcezir dizisindeki başarılı performansı hala akıllardan gitmeyen ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayli ilgi görüyor. Fakat güzel isimden bu kez herkesi üzen bir haber geldi.

"SAKIN KASKSIZ KULLANMAYIN"

Mine Tugay bisiklet sürerken kaza geçirdi. Kolu sargılı halini sosyal medyadan paylaşan Tugay, "Bu da böyle bir anı oldu. Sakın kasksız bisiklet kullanmayın. O kask kafamda olmasaydı şuan başka şeyler olurdu. Sakın." dedi. Tugay'ın o paylaşımına sevenleri, 'Geçmiş olsun' dileklerini eksik etmedi.

İşte Tugay'ın yaptığı paylaşım:

Kaza geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'ın son hali, sevenlerini üzdü
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Mine Tugay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın - Son Dakika
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