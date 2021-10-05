Oyuncu Barbra Streisand, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'e övgüler yağdırdı

2014 yılında yayınlanan ve başrollerini Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Kara Para Aşk'ın ünü ülkeyi aştı. Birçok ülkede yayınlanan diziyi dünyaca ünlü oyuncu Barbra Streisand de izledi.

"KARA PARA AŞK'IN BAŞROL OYUNCULARI HARİKA"

Diziyi çok beğenen Streisand, 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yaparak "Jim ve ben bu fantastik Türk dizisi Kara Para Aşkını her gece saat 4'e kadar Netflix'ten izliyoruz. İki başrol oyuncusu ve kadronun geri kalanı da harika. O kadar harika ki izlemeden edemiyoruz" dedi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN'DEN CEVAP GELDİ

Ünlü ismin paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşan Tuba Büyüküstün, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunun benim için ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrin yok. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

TWİTTER'DA TREND OLDU

Paylaşımın ardından Tuba Büyüküstün Twitter'da trend oldu. Kısa sürede hakkında binlerce paylaşım yapılan Tuba Büyüküstün için "Seninle gurur duyuyoruz" yorumları yapıldı.

Engin Akyürek de Barbra Streisand'ın paylaşımı kendi hesabında yayınladı.