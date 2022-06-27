Oyuncu Ben Affleck'in 10 yaşındaki oğlu direksiyon başına geçerek kaza yaptı! Oğluna izin veren ünlü isme tepki yağdı - Son Dakika
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Oyuncu Ben Affleck'in 10 yaşındaki oğlu direksiyon başına geçerek kaza yaptı! Oğluna izin veren ünlü isme tepki yağdı

27.06.2022 15:50

Jennifer Lopez ile yaşadığı aşkla konuşulan ünlü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, 10 yaşındaki oğlunu 230 bin dolarlık kiralık aracın direksiyonuna geçirdi. Küçük çocuk, son model bir araca çarptı. Affleck, oğluna izin vermesi sebebiyle büyük tepki çekti.

Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck, Jennifer Lopez ile araç kiralama şirketinden kiraladıkları 230 bin dolar değerindeki aracı park yerinden çıkarması için 10 yaşındaki oğlu Samuel'e direksiyon başına geçmesi için izin verdi. Jennifer, araca girip arka koltuğa oturdu Samuel de direksiyon başında aracı geri geri park yerinden çıkarmak isterken park halindeki lüks bir araca vurdu.

KAZA YAPAN OĞLUNU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Ben, oğlunun kaza yaptığını görünce hemen müdahale edip aracın motorunu kapattı. Samuel, araçtan inerken Ben kendisine sarılıp sakinleştirdi. kazadan sonra Ben, Jennifer ve Samueral yürüyerek şirketten uzaklaştı. Yürürken Jennifer Samuel'in elini tuttu. Araçta ne kadar hasar meydana geldiği bilinmiyor.

Sorumsuzluğun böylesi! Ben Affleck'in direksiyon başına oturttuğu 10 yaşındaki oğlu kaza yaptı
Sorumsuzluğun böylesi! Ben Affleck'in direksiyon başına oturttuğu 10 yaşındaki oğlu kaza yaptı
Sorumsuzluğun böylesi! Ben Affleck'in direksiyon başına oturttuğu 10 yaşındaki oğlu kaza yaptı
Sorumsuzluğun böylesi! Ben Affleck'in direksiyon başına oturttuğu 10 yaşındaki oğlu kaza yaptı
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Jennifer Lopez, Ben Affleck, Tragger, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Ben Affleck'in 10 yaşındaki oğlu direksiyon başına geçerek kaza yaptı! Oğluna izin veren ünlü isme tepki yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Ben Affleck'in 10 yaşındaki oğlu direksiyon başına geçerek kaza yaptı! Oğluna izin veren ünlü isme tepki yağdı - Son Dakika
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