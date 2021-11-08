Oyuncu Burak Yamantürk: Kızım için endişeliyim

Oyuncu Burak Yamantürk ile sevgilisi Özge Özpirinçci bebek bekliyor. İkilinin bebek heyecanı giderek büyürken, ünlü oyuncu Yamantürk Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuştu.

"KIZIM İÇİN ENDİŞELİYİM"

Zeyrek'in "Kızınız için endişeli misiniz" sorusunu yanıtlayan Yamantürk, "Yok desem yalan olur ama bununla yaşamanın zorluğunu düşünürsek her duruma endişe ile yaklaşmak yerine hazırlıklı olmak daha mantıklı diye düşünüyorum" dedi.

"EN AĞIR BASAN HAYALİM DANS"

Hayalleri hakkında da konuşan Yamantürk, şunları söyledi:

"Aslında en ağır basan hayalim dans oldu ve bunu gerçekleştirdim. Keşke hala dans edebiliyor olsam fakat bazı sanat dallarında hayaller ve hedefler başka faktörler tarafından yönetiliyor. Oyunculuğu da dans gibi görüyorum. Öyle yaşıyorum. Dans ederken hareketin, duygunun içinde kaybolursun ve hiçbir şeyi düşünmezsiniz."