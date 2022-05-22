Oyuncu çift Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi

Güzel oyuncu Melis Birkan, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Aras Aydın'la evlendi. Bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen ikili, düğünde doyasıya eğlendi.

EŞİNDEN 7 YAŞ BÜYÜK

Birkan'ın sevgilisinden 7 yaş büyük olması da dikkatlerden kaçmadı. Nikah törenine Engin Akyürek ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimlerde katıldı. Akyürek, Aras Aydın ile 'Kaçış' adlı dizinin başrolünde yer alıyor.

"HEP YANIMDA OL SEVGİLİM"

Melis Birkan, eşine olan aşkını şu sözlerle ifade etmişti: "Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu. Olmaz dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle olur oldu."

"ANİ EVLİLİĞİN NEDENİ BEBEK Mİ?"

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, "Ani evliliğin nedeni bebek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İşte düğünden kareler;