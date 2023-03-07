Oyuncu Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal evlilik kararı aldı - Son Dakika
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Oyuncu Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal evlilik kararı aldı

07.03.2023 08:36
Oyuncu Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal evlilik kararı aldı

Sevilen oyuncu Deniz Çakır, uzun süredir birlikte olduğu Bilgehan Baykal ile evlilik kararı aldı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, bu yaz nikah masasına oturacak.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran başarılı oyuncu Deniz Çakır, bir süredir Bilgehan Baykal ile aşk yaşıyor. Özel hayatının basından uzak yaşamayı tercih eden Çakır, evlilik kararı aldı.

BU YAZ NİKAH MASASINA OTURACAKLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Çakır'ın geçen yıldan beri beraberlik yaşadığı bilişim sektöründe faaliyet gösteren Bilgehan Baykal'la evlilik planı yaptığı ortaya çıktı.Baykal'la çok mutlu bir ilişkisi olan Deniz Çakır'ın bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Oyuncu Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal evlilik kararı aldı

OYUNCULUĞUN YANI SIRA ŞARKI SÖYLÜYOR

Bir süredir ekranlarda olmayan Deniz Çakır, Sumru Yavrucuk ile "Tatavlada Son Dans" isimli oyunda rol alıyor. İki başarılı oyuncunun yer aldığı oyun, kapalı gişe oynanıyor. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de adından söz ettiren Deniz Çakır, Sertab Erener ve Kalben gibi ünlü isimlerle beraber Fecri Ebcioğlu'nun saygı albümünde "Boşvermişim" adlı şarkıyı seslendirdi.

Oyuncu Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal evlilik kararı aldı
Oyuncu Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal evlilik kararı aldı
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Oyuncu Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal evlilik kararı aldı Oyuncu Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal evlilik kararı aldı

Deniz Çakır, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal evlilik kararı aldı - Son Dakika


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