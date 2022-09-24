İhanete Uğramıştı... Yeni Aşkıyla Poz Verdi!

2012 yılında evlenen Emine Ün ile Tolga Karakaş 2021'in nisan ayında sürpriz bir kararla boşandı. İkilinin ilişkisini bitirmesinin ardından ortaya bomba bir iddia atıldı.

Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün ve Karakaş birliktelik yaşadığı gündeme bomba gibi düştü.

İŞ ARKADAŞLIĞI AŞKA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre göre; Tolga bey, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı. İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü. Bunu öğrenen güzel oyuncu da hemen evliliğini bitirip kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Zor günleri arkadaşlarının desteğiyle atlatan Emine Ün, bugün 45 yaşına bastı.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Emine Ün, doğum gününde yeni sevgilisiyle ilk kez poz verdi.

Ünlü oyuncu sevgilisinin kimliğini ve mesleğini henüz açıklamadı.

EMİNE ÜN KİMDİR?

Emine Ün (d. 24 Eylül 1977, İstanbul), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Emine Ün Hayatı ve Kariyeri

24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası İbrahim Alkan'dır. Lise eğitimini İstanbul Etiler Lisesinden aldıktan sonra eğitim hayatına devam etmedi. 1992 senesinde Neşe Erberk'in ajansında modellik yapmaya başlayarak modellik için ilk adımını attı. 1994 senesinde Hey Girl dergisinde kapak kızı seçilmiştir. Can Gürzap, Levent Özdilek, Ayla Algan gibi başarılı oyunculardan ders aldı. 2000 senesinde Star TV'de yayınlanan İbrahim Tatlıses ile 'İmparator' dizisinde oynadı. 2001 senesinde Star TV'de yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde başrol oyuncusu olarak Dalya karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıktı ve ilgiyle seyredildi.

Emine Ün Özel Hayatı

2014 senesinde "Nazar" isimli müzik albümünü çıkardı. 2003 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile dünyaevine girdiler. 2004 yılında Duru adında kızları dünyaya gelmiştir. Emine Ün, 30 Mart 2009 tarihinde Emre Kınay ile boşandı. Daha sonra 2012 senesinde iş adamı olan Tolga Karakaş ile dünyaevine girdi.24 Ağustos 2021 tarihinde annesi Müzeyyen Ün, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.