Hamilelik heyecanı yaşayan Gonca Vuslateri\'nin kızı olacak

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde rol alan ve aynı zamanda Zafer Rengi filminin kadrosunda bulunan Gonca Vuslateri, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. 8 aydır aşk yaşadığı sevgilisinden hamile olduğunu duyuran oyuncunun kızı olacak.

4,5 AYLIK HAMİLE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gonca Vuslateri Vera rolüne hayat verdiği Abdullah Oğuz'un Zaferin Rengi filminin çekimleri sırasında anne olacağını öğrenmişti. Şu günlerde İstanbul ile Ankara arasında mekik dokuyan başarılı oyuncunun kız bebek beklediği öğrenildi. Oyuncu kendisi hakkındaki paylaşıma kalp ve yıldız emojisi koyarak cinsiyet haberini de doğruladı.

1 AY ÖNCE HAMİLELİK MÜJDESİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz ay hamilelik haberinin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Gonca Vuslateri, şu ifadeleri kullanmıştı: "Magazinde kendimi okudum az önce. Zaten Birsen Altuntaş dışında kimseye konuşmam. Prensibim oldu bu. Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor. 'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim.. Sadece gelene 'git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım.

"MÜKEMMEL BİR SEVGİLİM VAR, HAVA ISININCA DÜĞÜN YAPARIM"

Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda 'bu adam' dediğim. Hala da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba adayı. Ne isterse o. Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım."